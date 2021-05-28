مصرع منفذ هجوم الطعن في نانت ومصادر تكشف تفاصيل عنه

بدورها ذكرت صحيفة "باريزيان" أن مهاجم مركز الشرطة بالقرب من مدينة نانت الفرنسية كان قد ظهر سابقًا في السجل الخاص بمكافحجة التطرف الإرهابي.
وبحسب الصحيفة، فإن المهاجم يبلغ من العمر 39 عامًا. وكانت هويته معروفة بالفعل للشرطة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الإفراج عن المشتبه به الذي اعتقله الدرك، من السجن قبل عدة أشهر. حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لعدة سنوات بسبب عدد من الجرائم الجنائية.
#LaChapelleSurErdre 🚨 D'importants moyens ont été mobilisés pour retrouver l'homme soupçonné de l'attaque contre une policière municipale.— Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) May 28, 2021
➡ Individu interpellé par les #gendarmes
Soutien à la policière blessée lors de l'attaque et aux gendarmes blessés lors de l'intervention. pic.twitter.com/1Xn2Era9ZG
وتم تشخيص حالته في السجن بأنه يعاني من اضطراب عقلي، وانفصام في الشخصية.
صباح اليوم الجمعة، هاجم مجهول ضابطة شرطة وطعنها بسكين في بلدية لا شابيل سور إيردر الفرنسية بالقرب من نانت. وأصيبت الضحية بجروح خطيرة.
ووقع الحادث في مركز للشرطة، وبعد الهجوم أخذ المهاجم المسدس من الضحية وهرب. وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام أنه تم اعتقال المشتبه به لكن شرطيين أصيبا خلال اعتقاله.
من جهتها أفادت وكالة "لوكال فرانس"، اليوم الجمعة، بأن حالة الشرطية الفرنسية التي تعرضت لحادث طعن بسكين في مدينة نانت غربي البلاد، اليوم، حرجة.
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