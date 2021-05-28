إيران: قيمة المعادن المكتشفة في البلاد تبلغ 500 مليار دولار

قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، علي رضا رزم حسيني، اليوم الجمعة، إن قيمة المعادن المستكشفة في مناطق مختلفة من البلاد، تصل إلى أكثر من 500 مليار دولار.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، عن رزم حسيني خلال زيارة لمصنع مرواريد للسكر في مدينة مهاباد شمال غرب البلاد، أن استمرار عمليات التنقيب عن المعادن يكشف أن قيمة مخزونها سيصل إلى ألف مليار دولار.

وأفاد بأن قطاع التعدين والصناعات التعدينية يحظى بأهمية بالغة، وله القدرة على مواكبة النفط لكسب العملة الصعبة وخلق فرص عمل في البلاد وهو منصة قيمة للاستثمار الجديد، مشيرا إلى تحديد أكثر من 60 مليار طن من الاحتياطيات المعدنية في البلاد، منها حوالي 37 مليار طن احتياطيات مؤكدة والباقي محتملة.

وأكد رزم حسيني على متابعة موضوع منع بيع المعادن الخام، معربا عن اعتقاده بعدم استخراج المعادن ما لم يكن بالإمكان معالجتها داخليا لخلق قيمة مضافة.

ويعتبر مصنع مهاباد للسكر بسعة سنوية تبلغ 2 مليون طن من بنجر السكر، أحد أكبر مصانع السكر في محافظة أذربيجان الغربية، والذي لا يزال قيد الإنشاء باستثمارات تزيد عن 100 مليار ريال، وسيبدأ تشغيله بحلول نهاية هذا العام.

ولفتت الوكالة إلى أنه مع اكتمال وتشغيل مشروع مصنع السكر ووحدتين لإنتاج الكحول والخميرة، سيتم توظيف 470 شخصا بشكل مباشر، وألفي شخص بشكل غير مباشر.