مادورو عن فوز الأسد بولاية رابعة: انتصار للسلام والسيادة الوطنية

بوينس آيرس – سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياس، في بيان: "نيابة عن فنزويلا حكومة وشعبا، يهنئ الرئيس نيكولاس مادورو الشعب السوري على الانتخابات الديمقراطية المثالية في 26 مايو/ أيار".

وتابع أن "الانتصار الكامل لشقيقنا الرئيس بشار الأسد هو انتصار للسلام والسيادة الوطنية".

كما أعرب الوزير عن دعمه للشعب السوري وأكد التزام فنزويلا بتعزيز العلاقات الثنائية.

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة بعدما حاز على 95.1% من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3% وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا، بنسبة 1.5% من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت، إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108 .

ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ميلادية.