لوكاشينكو مهنئا الأسد: قائد وطني يدافع بثقة عن بلاده

ذكرت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروسيا، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هنأ الدكتور بشار الأسد على إعادة انتخابه لمنصب الرئيس السوري.

وأفادت الخدمة الصحفية اليوم الجمعة أنه:

"نيابة عن الشعب البيلاروسي وعن نفسه، هنأ رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بشار الأسد على إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية العربية السورية".

وأشار لوكاشينكا في تهنئته إلى أن فوز الأسد في الانتخابات دليل على الاعتراف بـ "سلطته التي لا تقبل الجدل كقائد وطني يدافع بثقة عن بلاده من التدخلات الخارجية ويكافح من أجل إحلال السلام والاستقرار في سوريا".

ونقلت الخدمة الصحفية عن الرئيس البيلاروسي قوله في رسالة التهنئة: "لقد كانت بيلاروسيا وستظل صديقة للشعب السوري وستواصل دعم دولتك الصديقة".

كما أشار لوكاشينكو إلى أنه يولي أهمية كبيرة لتكثيف التعاون بين مينسك ودمشق في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية والثقافية.

وأكد اهتمام بيلاروس بالمشاركة في عملية إعادة إعمار الجمهورية العربية السورية بعد الحرب. وتمنى رئيس الدولة البيلاروسية للأسد الصحة الجيدة والقوة والمرونة في تنفيذ أنشطة الدولة المسؤولة.

الأسد، الذي شغل منصب رئيس سوريا منذ عام 2000، تم انتخابه لولاية أخرى مدتها سبع سنوات، وحصل على 95.1% من الأصوات. وحصل مرشح المعارضة الداخلية محمود مرعي على 3.3% والنائب الاشتراكي السابق عبد الله سلوم عبد الله على 1.5%.