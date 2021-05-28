أوروبا تسمح بتطعيم المراهقين بلقاح "فايزر"

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة 28 مايو/أيار، سماحها باستخدام لقاح "فايزر/بايونتيك" لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، على المراهقين الذي تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

موسكو – سبوتنيك. وأوضح رئيس استراتيجية اللقاحات والتهديدات الصحية في وكالة الأدوية الأوروبية، أن هذا القرار سيسمح بزيادة رقعة التطعيمات في القارة الأوروبية.

وأشارت اللجنة إلى أن استخدام اللقاح آمن للمراهقين في أعمار ما بين 12 إلى 15 عاما، وهو ما يسمح للجنة العلمية باعتماد استخدامه لهذه الفشة.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت عن توقيع عقد جديد مع شركتي "فايزر" و"بايونتيك" لتأمين 1.8 مليار جرعة إضافية من اللقاحات ضد كورونا للأعوام 2021 - 2023.

وغردت أورسولا، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "أعلن أن المفوضية الأوروبية وقعت الأن على عقد مع شركتي فايزر وبايونتيك، لتوفير جرعات ضد فيروس كورونا يبلغ عددها 900 مليون جرعة مضمونة، وتأمين 900 مليون جرعة لاستخدامها بشكل اختياري، مستقبلا، في الأعوام ما بين 2021 و2023".

وأشارت فون دير لاين إلى أن إجمالي عدد الجرعات في العقد الجديد، يبلغ 1.8 مليار جرعة إضافية من لقاح فايزر بايونتيك. مضيفة: "مستقبلا نعتزم إبرام عقود أخرى، واستخدام تقنيات مختلفة ضد فيروس كوفيد-19".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يتجه بشكل أكبر إلى شركتي فايزر/بيونتيك للتعويض عن جرعات لقاح جونسون أند جونسون المعلقة، ومن أجل توفير الاحتياجات طويلة الأمد لمكافحة تفشي السلالات المتحوّرة لفيروس كورونا المستجد، حيث ستوفّر فايزر بايونتيك للدول الأوروبية 50 مليون جرعة في الربع الثاني من العام الحالي من إجمالي 500 مليون جرعة، مفروض تأمينها بحلول نهاية 2021.