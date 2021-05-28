5 قتلى في هجوم شرقي الكونغو الديمقراطية

لقي خمسة مدنيين مصرعهم جراء هجوم نفذه مسلحو القوات الديمقراطية المتحالفة شرقي الكونغو الديمقراطية، مساء يوم أمس الخميس 27 مايو/أيار.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن الهجوم وقع في وقت متأخر من مساء الخميس حيث توغل المسلحون في قرية ميكيندي بإقليم بيني، وقتلوا خمسة مدنيين ثم أضرموا النار في منزلهم.

وهذا هو الهجوم المسلح الثاني في ظرف 4 أيام، حيث سبق أن أعلنت سلطات الكونغو الديمقراطية الثلاثاء الماضي عن مقتل 13 مدنيا شرقي الكونغو.

وتتوغل القوات الديمقراطية المتحالفة في المنطقة الشرقية للكونغو الديمقراطية وتهاجم المدنيين في القرى المنعزلة.

وقد تشكلت هذه القوات شمال شرقي أوغندا في تسعينيات القرن الماضي، ومؤخرا أصبحت تصنف ضمن الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وطالب جيش الكونغو الديمقراطية مرارا الدول المجاورة بالمساعدة في تحييد الجماعات المسلحة في شرق البلاد المضطرب، والتي تسببت في مقتل آلاف المدنيين.