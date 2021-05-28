مسؤول سوداني رفيع يشارك أردوغان في افتتاح مسجد باسطنبول... صور

شارك النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في افتتاح مسجد تقسيم في اسطنبول، اليوم الجمعة.

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وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عميق شكره وتقديره لمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، في هذه المناسبة التي وصفها بالمناسبة الكبيرة لتركيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ويأتي افتتاح مسجد تقسيم في إسطنبول متزامنا مع احتفالات تركيا بفتح القسطنطينية الذي يصادف يوم 29 مايو/ أيار.

وصاحب النائب الأول في زيارته لتركيا، وفد يضم وزراء الزراعة والغابات، الثروة الحيوانية، الطاقة والنفط، التنمية العمرانية والطرق والجسور، والنقل، إلى جانب طاقم السفارة السودانية بقيادة السفير عادل إبراهيم.