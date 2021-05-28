جنوح ناقلة نفط يعطل حركة الملاحة في مضيق البوسفور

توقفت حركة الملاحة، اليوم الجمعة، في مضيق البوسفور، في إسطنبول، بسبب جنوح ناقلة نفط إثر حادث أدى لفقدان السيطرة عليها.

أقرأ أيضا: وكالة: تعطل سفينة حاويات في قناة السويس... وتحرك فوري للسلطات المصرية

أنقرة- سبوتنيك. وقالت القناة التلفزيونية "إن تي في" التركية: "بسبب عطل في التحكم والتوجيه، بدأت ناقلة "رافا" المحملة بالنفط في الانجراف نحو الساحل".

وتوقفت الناقلة عند مسافة 300 متر من الساحل بواسطة قاطرات خفر السواحل التي وصلت بسرعة إلى مكان الحادث. ومنعت حركة المرور على مضيق البوسفور في كلا الاتجاهين.

يصل مضيق البوسفور بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويشكل مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارتي آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله 30 كيلومترا ويتراوح عرضه بين (550 متر و3000 متر).