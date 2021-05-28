إيران تسعى لتصبح مركزا إقليميا لتوزيع الحبوب الروسية

أعلن وزير الرزاعة الإيراني، كاظم خاوازي، أن إيران مستعدة لتصبح مركزا إقليميا لتصدير الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية الروسية إلى الدول الأخرى في المنطقة.

طهران - سبوتنيك. وقال خاوازي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إن التعاون التجاري بين إيران وروسيا الاتحادية في القطاع الزراعي خيار مربح للجميع".

وأضاف: "لقد كان كان أحد المقترحات التي قدمناها للسيد باتروشيف أن إيران مستعدة لأن تصبح مركزا إقليميا لتصدير الحبوب الروسية والمنتجات الزراعية الأخرى من روسيا الاتحادية إلى مختلف البلدان".

وحسب قوله يدور الحديث عن منتجات طحن الدقيق ومنتجات المواشي؛ اللحوم والدواجن.

ويعقد الوزير الإيراني خلال زيارته لروسيا اجتماعا مع نظيره الروسي دميتري باتروشيف، والذي أكد على إثره إن من بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المحادثات زيادة مستوى التجارة في المنتجات الزراعية بين إيران وروسيا الاتحادية.