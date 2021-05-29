وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره الإسرائيلي دعم بلاده وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لنظيره الإسرائيلي، بيني غانتس، في اتصال دعم الإدارة الأمريكية للبناء على وقف إطلاق النار لإرساء أمن دائم.

موسكو - سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان، اليوم السبت: "أكد وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي في اتصال دعم الإدارة الأمريكية للبناء على وقف إطلاق النار لإرساء أمن دائم.

واتفق مع غانتس على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن أولويات الدفاع المشتركة".

وصباح الجمعة الماضية، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق نار غير مشروط.

من جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.