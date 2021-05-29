واشنطن تعلق تطبيق اتفاقية الخدمات الجوية مع بيلاروسيا لعام 2019

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن بلادها ستعلق تطبيق اتفاقية الخدمات الجوية مع بيلاروسيا لعام 2019.

موسكو - سبوتنيك. وقالت جين ساكي، اليوم السبت: "الولايات المتحدة ستعلق التطبيق المستمر لاتفاقية عام 2019 مع بيلاروسيا بشأن الاستخدام المتبادل للأجواء والمطارات".

واتهم الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد الماضي، السلطات البيلاروسية بأنها "أجبرت" طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان آير" الأيرلندية على الهبوط في مطار مينسك من أجل اعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي كان على متنها.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان آير" الأيرلندية متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت بوقت سابق من الأحد في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أنه بعد تفقد الطائرة عقب هبوطها أكدت عدم صحة ذلك.

عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها روسيا البيضاء على أنها متطرفة، تم اعتقاله من طائرة "رايان آير" أثناء توقفها مطار مينسك.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم، أنها تعمل مع الاتحاد الأوروبي وشركاء وحلفاء آخرين، على وضع قائمة من العقوبات ضد مسؤولين بارزين في حكومة بيلاروسيا بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والفساد وحادثة طائرة شركة "ريان آير الأيرلندية، مؤكدة أنها ستعيد فرض عقوبات على 9 شركات تملكها الحكومة في بيلاروسيا.