الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في إندونيسيا منذ يناير الماضي

أعلنت إيران، اليوم السبت، أن إندونيسيا أفرجت عن ناقلة النفط الإيرانية "أم تي هورس" المحتجزة في المياه الإقليمية الإندونيسية منذ 24 كانون الثاني/يناير الماضي، بسبب الاشتباه في نقلها النفط على نحو غير مشروع.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، الیوم، عن شركة النفط الوطنية الإيرانية أنه "تم الإفراج، أمس الجمعة، عن ناقلة النفط الإيرانية بعد احتجازها بصورة غير قانونية لفترة 125 يوما"، موضحة أن الناقلة "استأنفت مهمتها وستعود إلى مياه البلاد بعد الانتهاء من مهمتها".

وأوضحت أن عملية الإفراج تمت "بدعم كامل من كبار مسؤولين في البلاد إلی جانب دعم ومساعدة القنصلية الإیرانية".

يذكر أن خفر السواحل الإندونيسي أعلن، في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، أن قواته أوقفت ناقلة النفط "إم تي هورس"، وترفع علم إيران، وناقلة "إم تي فريا"، وترفع علم بنما، لانتهاكهما قوانين الملاحة ونقل النفط بينهما بشكل غير قانوني فيما أغلقتا نظام إشارة التعريف عن الهوية وتسببتا بتسرب نفطي.

ولم يوضح خفر السواحل مصدر النفط أو وجهته، ولكن يعتقد أن إيران تعتمد على السوق السوداء والصفقات مع فنزويلا لتصدير النفط بعدما تأثرت صادراتها بالعقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة على خلفية برنامجها النووي.

إلا أن الخارجية الإيرانية أوضحت حينها أن احتجاز ناقلة نفط إيرانية في المياه الإندونيسية جاء بسبب "مشكلة فنية ويحدث ذلك في مجال شحن النفط بشكل مستمر".