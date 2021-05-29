كندا... العثور على رفات 215 طفلا في مدرسة داخلية عمرها أكثر من قرن

تم العثور على مقبرة جماعية تحتوي على رفات 215 طفلا في كندا، في مدرسة داخلية سابقة تم إنشاؤها لدمج السكان الأصليين للبلاد قبل حوالي أكثر من قرن تقريبا.

وكان هؤلاء الأطفال طلابا في مدرسة كاملوبس الهندية السكنية في كولومبيا البريطانية، والتي أغلقت عام 1978، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وعبّر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عبر حسابه "تويتر" عن أسفه لهذا الاكتشاف، وكتب:

إن "هذا الخبر فطر قلبي، لقد كان تذكيرا مؤلما بفصل مخجل ومظلم من تاريخ بلادنا، أنا أفكر في كل من تأثر بهذه الأخبار المؤلم. نحن هنا من أجلك".

The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart - it is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country’s history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. https://t.co/ZUfDRyAfET — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 28, 2021

من جهتها، قالت روزان كازيمير، زعيمة القبيلة في مدينة كاملوبس في كولومبيا البريطانية، إن "النتيجة الأولية تمثل خسارة لا يمكن تصورها لم يوثقها مطلقا مديرو المدرسة".

وتم الإعلان عن اكتشاف رفات هؤلاء الأطفال، يوم الخميس الماضي، ولا تزال القبيلة ( الأمم الأولى) تعمل حاليا مع المتخصصين في المتاحف ومكتب الطب الشرعي لتحديد أسباب وتوقيت حصول الوفاة.

Remains of 215 children found at former indigenous school site in Canada https://t.co/uo4ChLaHEF pic.twitter.com/T2YXLeQjK4 — Reuters (@Reuters) May 28, 2021

وكانت المدارس الداخلية في كندا، مدارس داخلية إلزامية تديرها الحكومة والسلطات الدينية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين بهدف دمج شباب السكان الأصليين بشكل قسري وبالقوة.