إيران تخصص 125 مليون دولار من أرصدتها في العراق لشراء 16 مليون جرعة لقاح كورونا

أكد وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، اليوم السبت، استصدار التراخيص اللازمة لتوفير 125 مليون دولار من أرصدة ايران بالعراق لشراء 16 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس "كورونا".

وأوضح الوزير أردكانيان بأنه "تم استصدار الموافقة لتحويل 125 مليون دولار من أرصدة إيران المودعة بالمصرف التجاري العراقي إلى مصرف سويسري لشراء 16 مليون جرعة من سلة لقاحات برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ونوّه إلى أنه "من المرتقب انتهاء الإجراءات الإدارية لهذا الغرض حتى نهاية الأسبوع الجاري وأن تصل اللقاحات إلى وزارة الصحة الإيرانية قريبا".

يشار إلى أن "أرصدة ايران المودعة في العراق تشكل غالبيتها مستحقات تصدير الغاز والكهرباء".

ووفقا لوزارة الصحة الإيرانية، حتى الآن تم تطعيم 3 ملايين و337 ألفا و848 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح "كورونا"، وتلقى 508 آلاف و672 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد اللقاحات 3 ملایین و 846 ألفا و520 جرعة، وتم لغاية الآن، إجراء 19 مليونا و687 ألفا و77 اختبارا للكشف عن الإصابة بالمرض.