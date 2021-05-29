تقرير يكشف خطط بايدن لإعادة فتح سفارة واشنطن في ليبيا

أفادت تقارير إعلامية عن خطط البيت الأبيض لإعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس بعد سبع سنوات من إغلاقها.

ووفقا لقناة "إن بي سي" الأمريكية، نشرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فريقًا في ليبيا للعمل على إعادة فتح السفارة عقب زيارة دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى طرابلس، الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى مخاطر إعادة فتح السفارة، عقب الخلاف الحزبي الذي اندلع في واشنطن بعد الهجوم على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في مدينة بنغازي عام 2012، وأدى إلى وفاة السفير كريس ستيفنز.

وبحسب التقرير، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية الرد على سؤال حول مستقبل عمل السفارة في طرابلس، والموعد الذي قد تفتح فيه البعثة أبوابها مرة أخرى.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، إن واشنطن تعتزم فتح السفارة الأمريكية في ليبيا بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك.