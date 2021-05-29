تايلاند... إنقاذ حوالي 100 قرد مهرب في شاحنة بيك آب

قالت السلطات المعنية بالحياة البرية في تايلاند، اليوم السبت، إنها ضبطت 102 من قرود المكاك الآسيوية طويلة الذيل أثناء تهريبها في شاحنة صغيرة (بيك آب)، لكن مات حوالي 18 قردا منها.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، تم إيقاف شاحنة في نقطة تفتيش وهي في طريقها إلى إقليم تايلاندي مجاور لكمبوديا، يوم الخميس الماضي، وكانت تنقل قرودا مخبأة داخل أكياس من الشبك الأزرق ومكدسة في سلال بلاستيكية.

وشوهدت القرود وهي منقطعة الأنفاس تصارع الموت عندما عثرت عليها السلطات، حسبما تظهره لقطات الفيديو الذي بثته إدارة الحدائق الوطنية والحفاظ على الحياة البرية والنباتات في تايلند.

Thai authorities rescue wild macaques smuggled in pickup truck https://t.co/5mGW7vOmpr pic.twitter.com/7xffoHlx8g — Reuters (@Reuters) May 29, 2021

وأقام الأطباء البيطريون مستشفى ميدانيا مجهزا بشاشات الموجات فوق الصوتية وأنابيب تنفس لعلاج 80 قردا في صراع مع الموت. وقالت السلطات إن "أربعة منها في حالة حرجة في حين نفق 18".