رئيس وزراء أذربيجان: باكو تؤيد اقتراح موسكو لتشكيل لجنة ثلاثية لترسيم الحدود الأذربيجانية الأرمينية

قال رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف، إن باكو أيدت اقتراح موسكو بإنشاء لجنة ثلاثية لترسيم الحدود الأذربيجانية الأرمينية، وأن الجانب الأذربيجاني مستعد للعمل البناء مع يريفان.

ألقى رئيس وزراء أذربيجان كلمة في اجتماع رؤساء حكومات بلدان رابطة الدول المستقلة في مينسك.

قائلا "بدأت أذربيجان عملية تحديد بنيتها التحتية الحدودية وهي مستعدة لحل مسألة الخطوط الحدودية مع أرمينيا بطريقة بناءة. وفي هذا الصدد، أيدت أذربيجان اقتراح الجانب الروسي بإنشاء لجنة ثلاثية لتعيين وترسيم الحدود بين البلدين. الحدود الأذربيجانية الأرمنية. إن تحديد الخطوط الحدودية هو عملية فنية، ويجب أن تستند هذه العملية إلى أساس قانوني دولي جاد ".

في وقت سابق ، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن اعتقال ستة جنود أرمن أثناء محاولتهم عبور الحدود وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أنه تم أسر ستة جنود "أثناء قيامهم بأعمال هندسية في المنطقة المحمية التابعة للوحدة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأرمينية في القسم الحدودي لمنطقة جيغاركونيك" على الحدود مع أذربيجان.

تصاعد الموقف على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في 12 مايو. ثم أفادت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات المسلحة الأذربيجانية حاولت القيام ببعض الأعمال "لتوضيح الحدود" في إحدى المناطق الحدودية في منطقة سيونيك.