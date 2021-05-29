فشل تجربة أمريكية لاعتراض صاروخ متوسط المدى

فشلت سفينة حربية أمريكية، اليوم السبت، في تجربة لاعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، على ما نقلته وكالة "رويترز".

وتمثل هدف التجربة في إظهار قدرة السفينة المزودة بنظام إيجيس للدفاع الصاروخي على رصد وتعقب واعتراض هدف عبارة عن صاروخ باليستي متوسط المدى" بإطلاق مزدوج لصاروخين من نوع (إس.إم-6)، بحسب بيان لوكالة الدفاع الصاروخي.

وأضافت الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "لكن عملية الاعتراض لم تتحقق"، دون توضيح السبب، كما لم تذكر الوكالة موقع إجراء التجربة.

وعادة ما تجري الوكالة اختبارات للدفاع الصاروخي. وكانت قد أجرت في السابق بنجاح تجارب اعتراض للصواريخ باستخدام صواريخ من نوع (إس.إم-6).