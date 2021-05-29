آلاف البرازيليين يخرجون في مسيرة ضد بولسونارو: لا للدكتاتورية

تجمع آلاف البرازيليين، اليوم السبت، في شوارع العاصمة برازيليا ومدينة ريو دي جانيرو، احتجاجا على سياسة الرئيس جايير بولسونارو، في مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتزايد غضب البرازيليين بسبب بطء وتيرة توزيع اللقاحات المضادة للفيروس في البلاد، مع وجود كميات قليلة من اللقاحات لا تكفي لتطعيم سكان البلاد البالغ عددهم 210 ملايين نسمة، بحسب رويترز.

Brazil: Protesters blame Bolsonaro for Covid crisis https://t.co/0oPRsG7vsB pic.twitter.com/L3TBjh3yZN — Deni Angga Prawira (@denianggap) May 29, 2021

وحمل العديد من المشاركين في المسيرة لافتات تطالب بتوفير اللقاحات، فضلا عن المطالبة بمساءلة بولسونارو.

يأتي ذلك مع سعي بولسونارو للتهوين من خطورة الفيروس، بل إنه أعلن رفضه الحصول على أي من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، الأمر الذي عزز جبهة الرافضين للحصول على اللقاح.

Tens of thousands took the streets in Brazil to denounce Bolsonaro’s catastrophic response to the pandemic that has claimed nearly half a million lives. 👉🏽 57% of the country demand his impeachment.



(🎥 @midianinja) pic.twitter.com/o9k4OtBjAo — Carol Pires (@pirescarol) May 29, 2021

وقالت مونيكا بينيسيو إحدى المتظاهرات وأرملة المشرع البرازيلي القتيل مارييل فرانكو "لابد من النضال من أجل الديمقراطية"، مضيفة أن هذه الحكومة "لم تعد تجدي نفعا ولا تخدم الشعب ومشروعها السياسي هو قتله". وقالت إنهم خرجوا إلى الشارع لأنهم لم يجدوا بديلا عن ذلك.

وأكدت جوانا مارتينيز إحدى المتظاهرات على مطالبتها بمساءلة بولسونارو، مضيفة أن استمراره سيتسبب في سقوط المزيد من القتلى

وسجلت البرازيل، حتى اليوم السبت، أكثر من 16.4 مليون إصابة بالفيروس ونحو 460 ألف وفاة، والتي تعد واحدة من أشد موجات تفشي كورونا فتكا في العالم.