مسلحون يطلقون سراح 14 طالبا نيجيريا في ولاية كادونا

أطلق مسلحون في نيجيريا، اليوم السبت، سراح 14 طالبا كانوا محتجزين بعد خطفهم الشهر الماضي من جامعة جرينفيلد شمالي البلاد.

جاء ذلك وفق ما صرح به عضو بارز بهيئة التدريس بالجامعة، لوكالة "رويترز".

وفي 20 أيريل/نيسان الماضي، اقتحم مسلحون جامعة جرينفيلد بولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا، وقتلوا شخصا في الغارة وأعدموا خمسة من المخطوفين في الأيام التي تلت الهجوم.

وقال سيمون نواكاشا العضو البارز بهيئة التدريس بجامعة جرينفيلد لرويترز هاتفيا اليوم السبت "تم الافراج عن 14 من طلاب الجامعة المخطوفين".

وأضاف نواكاشا أن هؤلاء الأربعة عشر هم كل من تبقى بأيدي الخاطفين.

وهاجمت جماعات مسلحة عدة مرات مدارس وجامعات في شمال غرب نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية وخطفت أكثر من 700 طالب بغرض الحصول على فدية منذ ديسمبر/ كانون الأول.

وفجر عجز قوات الأمن على كبح عصابات الخطف احتجاجات ضد ما يعتقد أنه تقاعس من جانب الحكومة.