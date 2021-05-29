وفيات كوفيد-19 في البرازيل تتجاوز 460 ألفا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، يوم السبت، عن تسجيل 79670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2012 وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 49768 إصابة و2371 وفاة في اليوم السابق.

موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 16 مليون و471600 إصابة منذ بداية الجائحة فضلا عن 461057 وفاة.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تحتل البرازيل المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات جراء الوباء بعد الولايات المتحدة والثالثة بعد الولايات المتحدة والهند من حيث عدد الإصابات.

واليوم السبت، تجمع آلاف البرازيليين في شوارع العاصمة برازيليا ومدينة ريو دي جانيرو، احتجاجا على سياسة الرئيس جايير بولسونارو، في مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتزايد غضب البرازيليين بسبب بطء وتيرة توزيع اللقاحات المضادة للفيروس في البلاد، مع وجود كميات قليلة من اللقاحات لا تكفي لتطعيم سكان البلاد البالغ عددهم 210 ملايين نسمة.