الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن للالتزام برد حازم على "الإجراءات العدائية لروسيا"

قالت وكالة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي دعا الولايات المتحدة إلى إقرار بيان مشترك يعلن فيه الطرفان أنهما سيردان بشكل حاسم على "السلوك السلبي والإجراءات العدائية" من قبل روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الوكالة أن بروكسل وجهت إلى واشنطن مشروع بيان مشترك يقترح إقراره بعد القمة الأمريكية الأوروبية في بروكسل يوم 15 يونيو، قبل يوم من اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن.

وتقول الوثيقة، حسب "بلومبرغ": "إننا موحدون في نهجنا المبدئي تجاه روسيا وسنرد بشكل حاسم على نموذجها المستمر للسلوك السلبي والإجراءات العدائية".

كما من المتوقع أن يعلن الجانبان في البيان رفضهما لما يوصف بـ"قمع روسيا للمجتمع المدني والمعارضة ووسائل الإعلام المستقلة".

وينص مشروع البيان كذلك على تأكيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعاونهما في مجال مواجهة الصين.

هذا ويستمر تدهور العلاقات بين روسيا والغرب في الأسابيع الأخيرة، فقد أعلنت الولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا عن ترحيل العديد من الدبلوماسيين الروس لأسباب مختلفة.

وقامت الخارجية الروسية نهاية الشهر الماضي باستدعاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إديرير، وسلمته مذكرة بشأن الرد الروسي على العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في 2 آذار/مارس 2021.