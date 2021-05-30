مقتل شخص ونقل 4 إلى المستشفى بعد إطلاق نار قرب تورونتو في كندا

قالت الشرطة في منطقة بيل قرب مدينة تورونتو الكندية، السبت، إن شخصا لقي حتفه ونُقل أربعة إلى مستشفيات في منطقة تورنتو "في ظروف مختلفة" بعد حادث إطلاق نار.

وقالت الشرطة في بيان على تويتر إنه ليس لديها معلومات عن المشتبه بهم في إطلاق النار مضيفة أن مكتب جرائم القتل سيتولى التحقيق. لم يكن هناك مزيد من التفاصيل، بحسب رويترز.

SHOOTING:

- Glen Erin Dr/The Collegeway, #Mississauga

- Multiple victims have been shot

- All transported to GTA hospitals in various conditions

- Media officer, @OfficerMarttini, attending scene. ETA approx. 90 minutes.

- C/R at 7:19 p.m.

- PR21-0187183 — Peel Regional Police (@PeelPolice) May 30, 2021

وذكرت تقارير محلية أن إطلاق النار وقع داخل مطعم للوجبات السريعة تديره عائلة في مركز تجاري صغير.