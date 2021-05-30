بايدن يتهم الحزب الجمهوري بالاعتداء على حق التصويت

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمهوريين بالاعتداء على حق التصويت والديموقراطية في ولاية تكساس.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، فإن اتهامات الرئيس الأمريكي جاءت على خلفية مشروع قانون على وشك أن يتبناه النواب الجمهوريون في ولاية تكساس رسميا لجعل الانتخابات أكثر أمانا.

وجاء في بيان للرئيس الديموقراطي أن تكساس تنضم الآن إلى ولايتي جورجيا وفلوريدا اللتين يهيمن عليهما الجمهوريون "عبر الاعتداء على الحق المقدس في التصويت".

وبعد بدء تداول المسودة النهائية لمشروع القانون في المجلس التشريعي لتكساس، قال بايدن: "هذا جزء من اعتداء على الديموقراطية شهدناه كثيرا هذا العام".

وأشار إلى أن مشروع القانون يحرم الأمريكيين السود والأقليات الأخرى، من تكافؤ الفرص.

وتوصل مجلسا الكونغرس في ولاية تكساس إلى تسوية حول نص بعنوان "قانون مجلس الشيوخ 7" (سينيت بيل 7) يفرض خصوصا قيودا عديدة على مواعيد التصويت وكذلك التصويت عبر البريد ويمنع الانتخاب من السيارات.

ويستهدف معظم هذه القيود إجراءات تسهل طرق التصويت التي تفضلها الأقليات - وخصوصا الأفارقة من أصل أمريكي - الناخبون الذين يؤيدون بشكل عام الديموقراطيين.