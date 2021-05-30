احتجاج الآلاف ضد إدارة رئيس البرازيل لأزمة كورونا

خرج عشرات الآلاف إلى شوارع عدة مدن برازيلية، احتجاجا ضد الرئيس جايير بولسونارو وإدارته لأزمة فيروس كورونا، الذي أودى بنحو 460 ألف شخص.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن "مظاهرات ضد حكومة بولسونارو خرجت في 24 ولاية على الأقل وفي المقاطعة الفيدرالية يوم السبت. وخلال النهار تجمعت مجموعات من الناس في مسيرات وقدمت مطالب عديدة".

ودعا المتظاهرون إلى شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، لتقديم المساعدة الطارئة للسكان ومراعاة حقوق المواطنين في التعليم والرعاية الصحية اللائقين. كما كانت هناك دعوات لعزل الرئيس.

وشارك نحو 10 آلاف شخص يضعون الكمامات في مظاهرة في وسط ريو دي جانيرو، دعت إليها منظمات يسارية وحركات طلابية، وهتفوا "بولسونارو ارحل" و"بولسونارو قاتل".

ويرى المتظاهرون أنه كان من الممكن تجنب كثير من الوفيات لو أسرعت الحكومة في إطلاق حملة التطعيم التي ما زالت تتقدم ببطء.