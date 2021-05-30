مقتل 6 أشخاص إثر هجوم بقذيفة على حفل زفاف في أفغانستان

قتل 6 أشخاص على الأقل، إثر سقوط قذيفة على منزل يجري فيه حفل زفاف شمالي أفغانستان.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمنيين، اليوم الأحد، أن 6 مدنيين أفغان على الأقل قتلوا وجُرح 4 آخرون عندما سقطت قذيفة مورتر على منزل خلال حفل زفاف في إقليم كابيسا.

ووقع الانفجار، مساء أمس السبت، في منطقة تجاب التي شهدت قتالا بين قوات الحكومة الأفغانية ومسلحي حركة طالبان.

واتهم متحدث باسم الشرطة في المنطقة حركة طالبان بإطلاق القذيفة، موضحا أن من بين القتلى امرأة وطفل.

لكن مسؤولا أمنيا رفيعا في كابول قال إن عدد القتلى 10 على الأقل، وأن عدد الجرحى 18.

ونفى متحدث باسم طالبان مسؤولية الحركة عن ذلك، وقال إن قذيفة المورتر أطلقتها قوات الأمن الأفغانية.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 8000 أفغاني قتلوا وجرحوا في العام الماضي، جراء أعمال العنف، مشيرة لارتفاع وتيرة تلك الأعمال بشكل خاص عقب انطلاق محادثات السلام المتعثرة بين الحكومة وحركة "طالبان" في قطر في شباط/ فبراير 2020، فيما رفضت الحركة تحميلها مسؤولية سقوط أغلب هؤلاء الضحايا.