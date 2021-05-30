خطوط "بيلافيا" البيلاروسية ترفض تسيير الرحلات إلى شبه جزيرة القرم

أعلن المدير العام لشركة خطوط بيلافيا البيلاروسية إيغور تشيرغينيتس، اليوم الأحد، إلغاء الرحلات الجوية إلى شبه جزيرة القرم.

وقال تشيرغينيتس في تصريح لقناة "سولوفيوف لايف" على اليوتيوب: "يجب أن يكون هناك اعتراف سياسي بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا. سيكون هناك قرار سياسي - سننظر".

وفقًا للمدير العام، عندما كانت شبه جزيرة القرم تابعة لأوكرانيا، تم تسيير رحلات جوية متقطعة إلى هناك.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن قضية رحلات بيلافيا إلى شبه جزيرة القرم لم تُطرح خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يوم الجمعة.

وأشار بيسكوف إلى أن مسألة إمكانية الرحلات الجوية إلى شبه الجزيرة تمت إحالتها إلى إدارة شركة الطيران البيلاروسية.

ووصل الرئيس لوكاشينكو إلى سوتشي، يوم الجمعة، وأجرى لقاء مع الرئيس بوتين استمر لأكثر من 5 ساعات. ناقش خلالها الطرفان القضايا الاقتصادية وتطوير العلاقات الثنائية.