تقارير: ميغان ماركل طردت مربية طفلها بعد حادث "غامض"

وفي عام 2019، وظف "دوق ودوقة ساسكس" ممرضة ليلية لمساعدتهما في تطوير روتين مسائي لابنهما "آرشي"، البالغ من العمر عامين، وذلك وقت ما كانا لا يزالان يعيشان في المملكة المتحدة، وقبل تخليهما عن صفتهما الملكية.

وقال المؤلف الملكي أوميد سكوبي، الذي شارك في تأليف كتاب "Finding Freedom" (العثور على الحرية)، في تصريحات متلفزة مؤخرا، إن "هناك حادث غامض في إحدى الليالي الأولى دفعت الأمير هاري وميغان ماركل لعدم الاستعانة بممرضة ليلية إلى الأبد"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وفي حديثه للوئاثقي البريطاني "A Very Royal Baby: From Cradle to Crown" (طفل ملكي للغاية: من المهد إلى التاج)، قال سكوبي: "هناك قلة قليلة من الناس يعرفون القصة الحقيقية وراء ذلك".

وتابعت: "بعد ميلاد آرتشي، رغب هاري وميغان في الحصول على بعض المساعدة لإنشاء نمط نوم له، واستأجروا مربية ليلية لهذا الغرض".

وأضاف سكوبي: "بينما لا يمكنني الخوض في تفاصيل توظيف شخص آخر لأسباب قانونية، فقد كان هناك حادثا في إحدى الليالي الأولى هو ما أبعد الزوجين عن الحصول على ممرضة ليلية".

وتأتي مزاعم الصحفي، أوميد سكوبي، بعد تقرير مفاجئ نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية في شهر مارس/ آذار الماضي، الذي زعم أن ميغان ماركل مارست البلطجة على العديد من موظفيها، وتم نشره قبل أيام من بث مقابلتها هي وزوجها الأمير هاري المثيرة للجدل مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري.