وزير خارجية إسرائيل يزور مصر لأول مرة منذ 13 عاما... صور

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية لإجراء مباحثات مشتركة مع نظيره المصري الذي أنهى قبل أيام جولة من النقاشات حول التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لها على "تويتر" صورة للحظة وصول أشكنازي إلى مطار القاهرة، وبصحبته سفيرة بلاده لدى القاهرة أميرة أورون.

وصول وزير الخارجية غابي اشكنازي الى القاهرة لإجراء سلسلة من المباحثات مع نظيره المصري @سامح_شكري. في الصورة ايضا سفيرة #إسرائيل لدى #مصر اميرة اورون pic.twitter.com/n9TDZsably — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 30, 2021

كما كان في استقبال أشكنازي مدير قسم إسرائيل في الخارجية المصرية. وتعد هذه أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاما.

اشكنازي: شكرا على دعوتك #وزير_خارجية مصر @سامح شكري وهي اول زيارة لوزير خارجية اسرائيلي لمصر منذ ١٣ عاما. سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة واعادة بناء القطاع تحت اشراف دولي. /يتبع pic.twitter.com/nlXSIg6snb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 30, 2021

وتوجه الوزير الإسرائيلي بالشكر لنظيره المصري على الدعوة، قائلا إنه سيجري خلال الزيارة عددا من اللقاءات لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب التهدئة مع غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي.

وأضاف أشكنازي أنه سيركز خلال المحادثات على التزام إسرائيل – فوق كل الاعتبارات – بإعادة جنود مواطنيها "الموجودين في قبضة حماس".

في الأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مباحثات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حول تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة، إلى جانب إعمار القطاع مرة أخرى.

وأكد شكري "موقف مصر الراسخ" من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأهمية العمل خلال الفترة المقبلة من أجل التحرك قُدما لإحياء مسار تفاوضي جاد وبناء يفضي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.