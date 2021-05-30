وفاة هندي مصاب بفيروس كورونا وأمراض فطرية خطيرة

توفي رجل هندي في نيودلهي، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتم تشخيص إصابته بثلاثة أمراض فطرية خطيرة "العفن الأسود"، و"العفن الأبيض"، و"العفن الأصفر".

ووفقا لموقع "إنديان إكسبريس" الهندية، تم نقل كونوار سينغ البالغ من العمر 59 عامًا، إلى مستشفى بمدينة غازي آباد، الواقعة في ضواحي نيودلهي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وخلال عملية تنظير أجريت في 24 أيار / مايو، تم الكشف عن إصابته بثلاثة أمراض فطرية خطيرة.

ومن جانبه قال الطبيب:" توفي سينغ، الذي كان يعمل محاميًا في المدينة، يوم أمس السبت".

وفي وقت سابق، أفاد تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن هناك الآن خطرا كامنا جديدا في الهند، أكثر ترويعا من عدوى الفطريات السوداء أو البيضاء، وهو عدوى الفطريات الصفراء.

ووفقا للتقارير، فقد تم اكتشاف أول حالة إصابة بالفطر الأصفر في غازي آباد في أوتار براديش، وعلى الرغم من عدم توفر الكثير حول هذه الحالة، فقد حذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.

ولفت التقرير إلى أن معظم الالتهابات الفطرية من هذا النوع تبدأ بسبب الظروف غير الصحية، مثل سوء النظافة، أو الموارد الملوثة بما في ذلك الطعام، أو الإفراط في استخدام المنشطات أو الأدوية المضادة للبكتيريا أو سوء استخدام الأكسجين.