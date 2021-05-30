القبض على تاجر مخدرات بريطاني.. بفضل الجبن

تمكنت الشرطة البريطانية من إلقاء القبض على تاجر المخدرات البريطاني كارل ستيوارت بعد مشاركته لصورة يحمل فيها بأصابعه قطعة جبن من نوع ستلتُن.

ووفقا لقناة "بس إف إم" تعرفت الشرطة على ستيوارت، 39 البالغ من العمر عاما، بعد اختراق برنامج المراسلة وتحليل الصورة التي وضعها خلال محادثة على الانترنت، وقامت بمقارنة بصمات الأصابع، والتعرف على هويته.

— HuffPost Weird News (@HuffPostWeird) May 27, 2021

وبحسب القناة، حكم على ستيوارت، بالسجن 13 عامًا وستة أشهر في محكمة التاج في ليفربول، يوم الجمعة، بعد أن أقر بأنه مذنب في التآمر لتوريد الكوكايين والهيروين وإكستاسي والكيتامين.

الجدير بالذكر أن ستيوارت ليس أول مجرم بريطاني يتم التعرف عليه من صورة يديه، ففي عام 2010 ، حُكم على ستيفن تايلور بالسجن لمدة 10 أشهر بسبب تجارته فى سلع مسروقة بعد أن وجد الضباط صورة على هاتفه وهو يحمل ساعات نادرة مسروقة.