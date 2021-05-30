نتنياهو يناقش مع رئيس المخابرات المصرية سبل منع "حماس" من تعزيز قدرتها العسكرية

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مع رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، سبل منع حركة حماس من تعزيز قدراتها، ضمن حراك دبلوماسي لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، تناول استقبال نتنياهو لكامل في القدس، إنهما بحثا "تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري وقضايا إقليمية، ورحب رئيس الوزراء والسيد كامل بالعلاقات الثنائية وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة".

استقبل رئيس الوزراء نتنياهو اليوم في مقر إقامته الرسمي بأورشليم رئيس جهاز المخابرات العامة المصري السيد عباس كامل الذي ترأس وفدا رفيع المستوى. وبحث رئيس الوزراء والسيد كامل تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري وقضايا إقليمية. pic.twitter.com/BxToYBTpTC — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 30, 2021

وطرح نتنياهو خلال اللقاء "المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت، كما تم بحث الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع".