مصرع شخصين وإصابة 20 في إطلاق نار بولاية فلوريدا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ما يزيد على 20 آخرين في إطلاق نار، اليوم الأحد، أمام نادي للبلياردو في هياليه بولاية فلوريدا الأمريكية.

وجاء الإعلان عن الواقعة في تغريدة لرئيس شرطة ميامي ديد، ألفريدو راميريز.

وقال المسؤول الأمني في تغريدته: "أنا في موقع استهداف جبان آخر بسلاح ناري، حيث هناك ما يزيد على 20 مصاب، ولقي اثنان مصرعهما للأسف".

وأضاف قائلا: "هؤلاء قتلة بدماء باردة أطلقوا النيران بلا تمييز على حشد، ونحن سوف نسعى لتحقيق العدالة. تعازينا الحارة لأسر الضحايا".

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims. — Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021

​وتوقفت سيارة بيضاء من طراز نيسان باثفيندر، بشكل مفاجئ في المكان، وترجل منها ثلاثة أشخاص يحملون بنادق ومسدسات وبدأوا في إطلاق نار على حشد كان قد تجمع لحضور حفل موسيقي بالمكان.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، إصابة 5 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بأحد المراكز التجارية في فلوريدا.

وبحسب قناة "دبليو اس في ان"، أصيب 5 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بمركز "أفينتورا مول" في مدينة أفينتورا الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية.