إخلاء منازل في أمريكا بعد انفجار بمصفاة للنفط... فيديو

بدأت السلطات الأمريكية في ولاية فيرجينيا الغربية، اليوم الأحد، عمليات إخلاء لعدد من المنازل بعدما اشتعلت النيران في مصفاة نفط، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

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موسكو- سبوتنيك. بدأ الحريق فى منشأة أرغون فى نيويل، فى وقت متأخر من مساء السبت بعد سماع دوي انفجار.

وقالت محطة "WTOV9"، نقلاً عن عمدة مقاطعة هانكوك، إن الحريق تمت السيطرة عليه بعد قليل وتم إجلاء الأشخاص من المنازل الواقعة في دائرة نصف قطرها ميل واحد من المصفاة.

We've received more images from viewers of the situation at Ergon in Newell. We're working to learn more and we'll update when we do. pic.twitter.com/WM2pAx11tE — WTOV NEWS9 (@WTOV9) May 30, 2021

وذكرت لاحقا وسائل إعلام أنه تم إخماد الحريق، وأن السلطات سمحت لمن غادروا منازلهم بالعودة. لم يسجل المزيد من الخسائر ويجري التحقيق في أسباب الحادث.