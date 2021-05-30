بايدن: سأوضح في الاجتماع مع بوتين ضرورة احترام حقوق الإنسان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد إنه سيتطرق خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وأكد بايدن في كلمة خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم الذكري في للولايات المتحدة "سألتقي بالرئيس بوتين في غضون أسبوعين في جنيف لأوضح أننا لن نفعل ذلك، ولن نقف مكتوفي الأيدي ونتركه ينتهك هذه الحقوق".

Biden previews his message to Putin, saying he will make a strong argument for human rights. pic.twitter.com/hFsLKLBjuO — Annie Linskey (@AnnieLinskey) May 30, 2021

كما أكد بايدن أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، "لقد أجريت محادثة طويلة قبل ساعتين مع الرئيس شي. لقد أوضحت أنه لا يمكننا القيام بخلاف ذلك، ولكن الحديث فقط عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. لأن هذا هو حالنا".

هذا وأعلن الكرملين، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جون بايدن يلتقيان في جنيف يوم 16 حزيران/ يونيو المقبل.

وقال الكرملين: "وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، يعقد رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن في 16 يونيو في جنيف".

وأضاف أن الرئيسين "يناقشان وضع وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأمريكية، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن القضايا الحيوية، بما في ذلك التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية".