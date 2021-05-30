إيران تعلن وصول الشحنة الثانية من المساعدات الطبية القطرية

أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، وصول الشحنة الثانية من المساعدات الطبية القطرية إلى إيران.

وفي تصريح له، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، قال أردكانيان: إن "الحمولة الطبية التي وصلت أمس واليوم إلى طهران، تحوي أنواع الأدوية المستخدمة لمعالجة الأمراض المستعصية".

وأضاف أردكانيان، الذي يتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية المشتركة مع دولة قطر، بأن "الحمولة الطبية الثانية جاءت في إطار التعاون الثنائي وامتدادا للمساعدات التي تقدمها الدوحة".

يذكر أن الشحنة الأولى من المساعدات الطبية القطرية، كانت قد وصلت البلاد خلال العام 2019.