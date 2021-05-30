ملك إسبانيا يتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا

تلقى ملك إسبانيا فيليب السادس، أمس السبت، الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، عن مصدر مقرب من القصر الملكي، تلقى الملك فيليب البالغ من العمر 53 عامًا اللقاح في مركز ويزينك في العاصمة مدريد.

في الوقت نفسه، لم يكشف المصدر عن نوع اللقاح الذي تم إعطاؤه للملك فيليب ولم ينم نشر صور أومقاطع أثناء تلقيه التطعيم.

في المقابل أكد المصدر أن الملكة ليتيسيا البالعة من العمر 48 عاما وابنتي الملك لم يتم تطعيمهما بعد، وسيتم ذلك و"سينتظرون دورهم" وفقا لخطط التطعيم التابعة لوزارة الصحة.

في وقت سابق في إسبانيا، تم تلقيح والدة الملك فيليب، الملكة صوفيا البالغة من العمر 82 عامًا، كما تم تطعيم والد فيليب، الملك خوان كارلوس، الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ العام الماضي، كما تم تطعيم شقيقتي الملك إيلينا وكريستينا في شباط / فبراير من هذا العام عندما زارتا والدهما في الإمارات الأمر الذي تسبب في إثارة جدل واسع في إسبانيا.