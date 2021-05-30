أغلب البريطانيين يعتقدون أن بوريس جونسون استهان بالوباء في البداية

يعتقد 60% من البريطانيين بصحة الادعاء القائل إنه في بداية الوباء، اعتبر رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الفيروس التاجي هو "مجرد قصة مخيفة"، حسبما أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته منظمة "أوبينيوم".

موسكو- سبوتنيك. في بيان استمر سبع ساعات أمام لجان الصحة والعلوم بالبرلمان يوم الأربعاء، شن مساعد جونسون السابق، دومينيك كامينغز، هجوما غير مسبوق على رئيس الوزراء ووزير الدولة للصحة مات هانكوك.

وألقى باللوم عليهما علانية في سقوط عشرات الآلاف من الوفيات غير الضرورية المرتبطة بفيروس كورونا، قائلا على سبيل المثال، إن

رئيسه "غير لائق" ليكون رئيسًا للوزراء، وإنه في بداية تفشي الفيروس، قلل من أهمية التهديد من خلال وصفه بأنه "قصة مخيفة" وتجاهل مرارا وتكرارا النصيحة بإغلاق البلاد.

ومع ذلك، ووفقا لنتائج "أوبينيوم"، فإن 71% من المستطلعين لا يثقون بكامينغز، ويليه هانكوك (58%) ورئيس الوزراء (57%)، لكن يعتقد الجمهور أن معظم ادعاءات كامينغز ربما تكون صحيحة.

ويعتقد 66% من المستطلعين أن مجلس الوزراء كان بالفعل يتبع استراتيجية "مناعة القطيع" في بداية الوباء، و60% يثقون في الادعاء بأن جونسون كان يؤمن بأن فيروس كورونا مجرد قصة مخيفة ووصفها بـ"إنفلونزا الخنازير الجديدة".