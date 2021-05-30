"فكروا ماذا سيحدث في غزة وإيران"... نتنياهو يعلق على تحالف لابيد وبينيت لتشكيل الحكومة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن تحالف زعيم حزب "يمينا" اليميني، نفتالي بينيت، وزعيم المعارضة، يائير لابيد، لتشكيل حكومة وحدة، سيضعف إسرائيل.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي ، إن "نفتالي بينيت رفض عرضي له لتشكيل حكومة يمينية مشتركة نتناوب على رئاستها أنا وهو وجدعون ساعر"، مضيفا أن "بينيت تراجع عن كل تعهداته وبدأ بالهرولة نحو حكومة يسار كي يكون رئيس حكومة لاحقا".

ورأى أن "بينيت يضلل الجميع بحديثه عن الخلافات والانقسام والكراهية وتراجع عن كل وعوده"، مشددا على أن "بينيت لا يريد انتخابات خامسة لعلمه أنه لن يجتاز نسبة الحسم".

ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "حكومة اليسار خطر على مستقبل إسرائيل، وأدعو النواب الذين انتخبوا من قبل اليمين لعدم السماح بتشكيل حكومة لليسار في إسرائيل"، متسائلا: "فكروا ماذا سيحدث في إيران وفي غزة وفي واشنطن إذا تم تشكيل حكومة يسار".

وأشار نتنياهو إلى أن "الردع الإسرائيلي سيصيبه ضرر إذا تم تشكيل حكومة يسار"، معتبرا أنه "يجب عدم تشكيل حكومة يسار لأنها حكومة انهزام واستسلام".

وكان رئيس حزب "يمينا" الإسرائيلي نفتالي بينيت أعلن في وقت سابق اليوم، أنه سيشكل حكومة إسرائيلية جديدة مع زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، مضيفا أن نتنياهو لا يريد تشكيل حكومة ويسعى إلى استقطاب اليمين.

وفشل نتنياهو، في تشكيل حكومة للمرة الثالثة خلال عامين، حيث انتهت فترة تفويضه من الرئيس رؤوفين ريفلين، مساء الثلاثاء الماضي، وحصل نتنياهو البالغ من العمر 71 عاما والذي يحاكم بتهمة الفساد على تكليف من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مدته 28 يوما لتشكيل الحكومة بعد انتخابات 23 مارس/ آذار التي كانت رابع انتخابات غير حاسمة في أقل من عامين.