وفاة "طرازان" وزوجته إثر حادث تحطم طائرة بولاية تينيسي الأمريكية

لقي الممثل الأمريكي، جو لارا، الذي اشتهر بأداء شخصية طرزان، مصرعه السبت، في حادث تحطم طائرة بولاية تينيسي الأمريكية.

وكان النجم، البالغ من العمر 58 عامًا، واحدا من سبعة أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة صغيرة في بحيرة بالقرب من بلدة سميرنا بولاية تينيسي.

'Tarzan' actor Joe Lara among 7 plane crash victims in Tennessee https://t.co/KuioXjjhz7 pic.twitter.com/uP7Fly83yH — 1010 WINS (@1010WINS) May 30, 2021

وكانت زوجته جوين شامبلن لارا، وخمسة آخرين من بين القتلى، وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات في مكان الحادث أشارت إلى عدم وجود ناجين في الحادث.

وقال النقيب جوشوا ساندرز، مسؤول الإنقاذ في مقاطعة روثرفورد، خلال مؤتمر صحفي: "لقد تحولت جهودنا من جهود الإنقاذ إلى جهود التعافي، لم نعد... نبحث عن ضحايا أحياء في هذه المرحلة".

Joe Lara dead: Tarzan: The Epic Adventures star dies aged 58 following plane crash https://t.co/lIoKvaskSC pic.twitter.com/lw9kDwqnqM — Daily Express (@Daily_Express) May 30, 2021

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان لوكالة أسوشيتيد برس إن الطائرة الصغيرة وهي من طراز سيسنا سي 501، وقد تحطمت في بحيرة بيرسي بريست بالقرب من سميرنا بولاية تينيسي بعد إقلاعها في حوالي الساعة 11 صباحًا يوم السبت، وكانت متجهة إلى مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا.

ظهر لارا لأول مرة على أنها البطل الذي أنشأه الكاتب الأمريكي، إدغار رايس بوروز، في الفيلم التلفزيوني "طرزان في مانهاتن" قبل إعادة تأدية الدور في المسلسل التلفزيوني "طرزان: المغامرات الملحمية".