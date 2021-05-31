إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: واشنطن استوردت نفطا إيرانيا رغم العقوبات

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة استوردت شحنة نادرة بلغ حجمها 1.033 مليون برميل من الخام الإيراني في مارس/ آذار رغم العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

وأظهرت بيانات على موقع إدارة معلومات الطاقة أن الشحنة تمثل ثاني استيراد للولايات لنفط من إيران منذ أواخر عام 1991. ولم يتسن الوصول إلى إدارة معلومات الطاقة للتعليق، بحسب رويترز.

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات تستهدف قطاع النفط في إيران عبر وضع كيانات وأفراد على قائمة العقوبات الأمريكية، كان من بينهم وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه، وذلك بدعوى دعمهم للحرس الثوري الإيراني.

وفي سبتمبر/آيلول 2019 أعلنت الولايات المتحدة نيتها فرض عقوبات على أي دولة تتعامل مع إيران أو تشتري منها نفطًا، وذلك بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.