محامي: سيتم توجيه التهم للروسية سابيغا في بيلاروسيا بعد ظهر الاثنين

قال أحد محاميي الناشطة الروسية صوفيا سابيغا، ألكسندر فيلانوفيتش، إن سابيغا، التي اعتقلت في بيلاروسيا، ستوجه لها التهم بعد ظهر الاثنين.

وقال: "اليوم، 31 مايو/أيار، الساعة 12:00 (بتوقيت موسكو)، سيتم النظر في شكوى بشأن احتجاز صوفيا. أيضًا، في فترة ما بعد الظهر، سيتم توجه التهم لها في مديرية التحقيقات الحكومية التابعة للجنة التحقيق في جمهورية بيلاروسيا".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "راين إير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، هبطت، يوم الأحد الماضي اضطرارياً، في مطار مينسك؛ بسبب تقارير حول تفخيخ لم يتم تأكيده لاحقًا، إذ تم توقيف الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش المتهم بالتطرف في بيلاروسيا، وصوفيا سابيغا، اللذين كانا على متنها.

وفقًا لوزارة الخارجية الروسية، فإن سابيغا متهمة بارتكاب جرائم في أغسطس/أب – سبتمبر/أيلول 2020 بموجب عدة مواد من القانون الجنائي لبيلاروسيا. تم تمديد اعتقالها شهرين، ويجب توجيه التهم إليها في غضون عشرة أيام. يوم الثلاثاء، عرضت قناة STV التلفزيونية الحكومية مقطع فيديو اعترفت فيه سابيغا بأنها محررة لقناة "الكتاب الأسود لبيلاروسيا" على إنستغرام، التي تنشر البيانات الشخصية لقوات الأمن. وبحسب وزارة الشؤون الداخلية للجمهورية، فإن هذه القناة و"ملحقاتها" في المناطق مصنفة في بيلاروسيا على أنها "متطرفة".