الخارجية الإيرانية: لم نصدر النفط إلى أمريكا منذ عهد كلينتون

أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين 31 مايو/أيار، أن إيران لم تصدر النفط إلى أمريكا منذ عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

طهران – سبوتنيك. وجاءت تصريحات الخارجية الإيرانية، ردا على تقارير حول استيراد واشنطن شحنة من النفط الخام الإيراني مؤخرا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "ليس لدينا في وزارة الخارجية معلومات عن بيع النفط الإيراني لأمريكا".

وذكر أن:"طهران لم تصدر النفط لأمريكا منذ عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون".

ولفت إلى أن "الحديث عن استيراد النفط الإيراني من قبل أمريكا ربما يعني موضوعا آخر، وليس لدينا في الخارجية تفاصيل بشأنه في الوقت الحالي ولا يمكن تقديم تعليق محدد عن الأمر".

وكانت تقارير إعلامية أوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية استوردت شحنة من الخام الإيراني حجمها حوالي مليون برميل في آذار/مارس الماضي على الرغم من العقوبات التي تفرضها واشنطن على قطاع الطاقة الإيراني.