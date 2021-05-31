بعد تراجع الولادات.. الصين تسمح بإنجاب 3 أطفال

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الاثنين، السماح لكل زوجين بإنجاب ثلاثة أطفال، بعد أن أظهرت بيانات الإحصاء السكاني انخفاضا كبيرا في المواليد.

وجاء في بيان للحكومة، أنّ القرار "جزء من سياسية إصلاح شاملة لمواجهة تحديات ارتفاع معدلات الشيخوخة بين السكان".

وذكر البيان أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات رئيسية لمعالجة مشكلة ارتفاع معدلات الشيخوخة من خلال إصلاح سياسة المواليد.

وأوضحت الحكومة أن السياسة الجديدة بشأن المواليد "سترافقها تدابير داعمة"، مضيفة: "سيؤدي ذلك إلى تحسين التركيبة السكانية في الصين".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تغيير السياسة تمت الموافقة عليه خلال اجتماع المكتب السياسي، برئاسة الرئيس شي جين بينغ، دون أن تذكر موعد سريان التغيير.

يشار أنه في العام 2016 تراجعت الصين عن سياسة إنجاب الطفل الواحد، بسبب مشكلة شيخوخة المجتمع، حيث اعتمدت سياسة إنجاب طفلين بدلا من واحد، لاستعادة الحيوية المجتمعية، وتعويض نقص العمالة.

هذا وبدأت الحكومة بتطبيق سياسة الطفل الواحد في 1979، بهدف الحد من تزايد السكان وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وبلغ عدد سكان الصين 1.41178 مليار نسمة، بنسبة نمو وصلت لـ 5.38 في المئة، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء، نقلا عن بيانات التعداد الرسمي للسكان، الذي يجرى مرة كل عشرة أعوام.