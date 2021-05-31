لافروف: روسيا منفتحة على الحوار لكنها سترد حتما على أي خطوات غير ودية من قبل الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لن تترك الخطوات غير الودية التي يعدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا دون رد.

موسكو-سبوتنيك. وقال لافروف: "نحن نعلم أن كثيرين في أوروبا يدركون النتائج المضادة لمسار المواجهة تجاه بلدنا ونأمل أن تسود العقلانية في نهاية المطاف وسنكون قادرين على البدء في تطوير نموذج جديد متوازن للعلاقات على أساس مبادئ القانون الدولي".

وشدد "روسيا منفتحة دائما على مثل هذا المساواة، على التعاون الصادق. هذا لا يعني أننا سنتجاهل الخطوات غير الودية الجديدة، ومحاولات الحوار من موقع القوة والتدخل في الشؤون الداخلية. يتم الإعداد لمثل هذه الخطوات وهم يتحدثون عنها بالفعل بشكل علني، لكن الرد سيأتي بالتأكيد".

وأضاف لافروف "لايزال وضع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مقلقا للغاية. وتشهد قارتنا الأوروبية المشتركة أزمة ثقة غير مسبوقة. في أوروبا، يتم إنشاء خطوط فاصلة مرة أخرى، وتتحرك شرقا وتتعمق مثل الخنادق في الجبهة".

وكان العديد من المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين دعوا، في وقت سابق، الولايات المتحدة وأوروبا إلى تشديد العقوبات ضد روسيا، في حالة تصعيد الوضع في شرق أوكرانيا.