كوريا الجنوبية تسجل أول حالة تجلط للدم مرتبطة بلقاح أسترازينيكا

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أول حالة تجلط دم نادر مرتبطة بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وقالت جيونغ إيون كيونغ مديرة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن المريض رجل في الثلاثينات من عمره وحصل على حقنة اللقاح في 27 أبريل/ نيسان بسبب عمله في منشأة طبية، بحسب "رويترز".

وأوضحت أنه شعر بصداع في 9 مايو/ أيار، وسعى لتلقي العلاج قبل أن يتم احتجازه في المستشفى في 12 مايو بعد أن ظل يعاني من تقلصات عضلية.

وأضاف: "حالته تحسنت منذ ذلك الحين، ونحن نفهم أنه لا توجد مشكلة كبيرة على الرغم من أنه لا يزال بحاجة للمتابعة".

وقالت جيونغ إن الأعراض قابلة للعلاج في حال تم اكتشافها مبكرا وتم علاجها بشكل مناسب.

وحتى الآن تلقى نحو 3.27 مليون شخص في كوريا الجنوبية حقنة واحدة على الأقل من لقاح أسترا زينيكا.

وتضمنت التقارير الواردة من أنحاء العالم حالات تجلط نادرة للغاية، وخاصة ما يعرف باسم تجلط الجيوب الوريدية الدماغية، والذي يرى مقترنا بمستويات منخفضة من الصفائح الدموية.