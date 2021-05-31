طائرة تابعة لشركة "رايان إير" تنفذ هبوطا اضطراريا في برلين

نفذت طائرة تابعة لشركة "ريان إير" الإيرلندية، اليوم الاثنين، هبوطا اضطراريا في مطار العاصمة الألمانية برلين.

وأجاب ممثل عن دائرة مراقبة الحركة الجوية الألمانية في على سؤال لوكالة "سبوتنيك" عما إذا كان الهبوط قد تم في برلين بسبب حقيقة أن المطار كان الأقرب إلى الخطوط الملاحية المنتظمة في الوقت الذي تلقت فيه الدائرة معلومات حول وجود تهديد محتمل على متن الطائرة، قائلا "صحيح تماما".

Außerplanmäßige Landung: Polizei prüft Flugzeug am BER https://t.co/Wk8XFTHrnO pic.twitter.com/mBqx0Q6n6a — Berliner Morgenpost (@morgenpost) May 31, 2021

وأكدت الشرطة الألمانية تفتيش طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير" بمطار برلين لعدة ساعات في وقت متأخر من يوم الأحد وذلك بعد هبوطها غير المدرج على جدول الرحلات، وفق وكالة "دوتشيه فيله" الألمانية.

وصرح متحدث باسم شرطة برلين لوكالة "فرانس برس" أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الشرطة "انتهت بدون أن يتم رصد أي خطر"، مضيفا أن "الركاب تمكنوا من استئناف رحلتهم إلى بولندا"، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل حول أسباب الإنذار.

ثالث تهديد في غضون أسبوع

أعلن مطار مينسك، يوم الاثنين الماضي، تأجيل رحلة لشركة "لوفتهانزا" كان مقررا أن تتجه إلى مطار فرانكفورت، بسبب رسالة بريد إلكتروني حول هجوم إرهابي محتمل.

وقالت الخدمة الصحفية للمطار في بيان نشرته في صفحتها على موقع "تيلغرام": "تلقى البريد الإلكتروني للمطار الوطني رسالة من مجهولين بشأن نية ارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق برحلة لوفتهانزا LH1487 على طريق مينسك - فرانكفورت. وكان موعد المغادرة الساعة 14.20. تم تعليق الصعود على متن هذه الرحلة".

وأضاف البيان "وفقا للإجراءات القانونية التنظيمية للجمهورية في مجال أمن الطيران، في مثل هذه الحالات، يجب على وحدات أمن الطيران في المطار اتخاذ تدابير شاملة لضمان سلامة الركاب والأطقم والطائرات"، مضيفا "وفي هذا الصدد، يجري حاليا تنفيذ الإجراءات لإعادة فحص الطائرة وكل ما سيتم نقله عليها".

وختم البيان "نعتذر عن تأخير الرحلة لأسباب خارجة عن إرادتنا. ونأمل تفهم أن جميع الإجراءات المتخذة تهدف إلى ضمان حماية حياة وصحة المواطنين".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت في وقت سابق من يوم أمس الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تيلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروسيا على أنها متطرفة، تم اعتقاله من على متن طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك.