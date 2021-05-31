إيران: التطعيم باللقاح المحلي "كوفيران بركات" يبدأ الأسبوع المقبل

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، انتهاء التجارب السريرية للقاح "كوفيران بركات" محلي الصنع ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن عمليات التطعيم باستخدام هذا اللقاح ستبدأ الأسبوع المقبل، وسيكون اللقاح متاحا لعامة الناس نهاية حزيران/ يونيو.

طهران- سبوتنيك. وقال نمكي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "نعلن انتهاء التجارب السريرية للقاح "كوفيران بركات" محلي الصنع المضاد لفيروس كورونا وحصوله على الإذن من قبل منظمة الغذاء والدواء الإيرانية لتطعيم الإيرانيين".

وأضاف: "سيبدأ التطعيم بهذا اللقاح الأسبوع المقبل، وفي نهاية حزيران/ يونيو، سيكون اللقاح الإيراني جاهز لتطعيم عامة الناس".

وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أعلن في وقت سابق أن بلاده ستصبح في القريب العاجل أحد الأقطاب الرئيسية لإنتاج وتصدير لقاح كورونا في العالم.

وقال الوزير: "من المؤكد أننا وبالاعتماد على طاقات شباب وعلماء البلاد سنصبح في القريب العاجل أحد الأقطاب الرئيسية لإنتاج لقاح كورونا وتصديره إلى الخارج".

وكانت إيران كشفت عن رفض شركات بيعها لقاح فيروس كورونا، محملة العقوبات الأمريكية السبب في إعاقة وصول اللقاحات إلى طهران.