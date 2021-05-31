عمل رئيسا للطهاة في الكرملين... طباخ فرنسي يكشف عن طعام بوتين المفضل

كشف الطباخ الفرنسي جيروم ريغو، الذي عمل في الكرملين لعدة سنوات، عن الطعام المفضل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ريغو في مقابلة مع مجلة "باريس ماتش" الفرنسية،: "يفضل الرئيس الروسي أطباق اللحوم، في حين يفضل رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي دميتري ميدفيديف، الذي ترأس البلاد في الفترة من 2008 إلى 2012، أطباق السمك".

وأوضح رئيس الطهاة السابق في الكرملين، أنه قبل بدء كل يوم عمل، يتم اختبار جميع منتجات المائدة الرئاسية في المختبر.

وقال: "الروس أناس طيبون للغاية، لقد ترك التاريخ والحروب أثرًا في ذاكرتهم، فهم لا يرمون الخبز أبدًا ويقدرون الطعام".

وأضاف ريغو أنه كان مسؤولا عن وجبات الطعام في حفلات الاستقبال والمأدبات، التي يتم تنظيمها في الكرملين. ومع ذلك، رفض الإدلاء بتفاصيل عن عمله في الكرملين، مشيرًا إلى التزامه بالحفاظ على السرية.

وفي إحدى مقابلاته السابقة أكد الطباخ الفرنسي أنه لا يطبخ لنفسه على الإطلاق.