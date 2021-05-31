سر تأخير بوريس جونسون وعروسه شهر عسلهما

كشفت تقارير بريطانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعروسه كاري سيموندس اتفقا على عدم قضاء شهر عسلهما في الحال.

وسيؤجل جونسون شهر العسل لمدة عام، وسيعود إلى مزاولة عمله بعد عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما علمته صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني وزوجته الجديدة، كاري سيموندس، سيقضيان شهر عسلهما في صيف عام 2022، كما أنهما ينويان إقامة حفل زفاف أكبر من زفافهما السري والضيق الذي أقيم السبت.

واحتفل بوريس جونسون مع عروسه، كاري سيموندس، بزفافهما السري مع مجموعة صغيرة من الأصدقاء المقربين والعائلة في الحديقة خلف شارع داونينغ، مع التزامهما بقواعد وبائية تحد من عدد الحاضرين.

وقال أحد الحاضرين لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية أن الضيوف كانوا يقصدون الحفاظ على "أوميرتا"، وهو رمز الصمت الذي اعتمدته عصابات المافيا، للتأكد من أن الاحتفالات تظل خاصة.

وأضافت الصحيفة أنه تم إجبار جميع الموظفين الذين عملوا في حفل الزفاف على توقيع اتفاقيات عدم إفشاء، إلى جانب قائمة "واسعة" من التفاصيل التي يجب عليهم الاحتفاظ بها سرا بعد الحدث.

وتزوج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من خطيبته كاري سيموندس في حفل زفاف سري في كاتدرائية "وستمنستر"، يوم السبت.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد أتم جونسون البالغ من العمر 56 عاما وسيموندس البالغة من العمر 33 عاما مراسم زواجهما في كاتدرائية "وستمنستر" وسط لندن، على بعد نحو ميل واحد من مقر الحكومة، وهي نفس الكاتدرائية التي شهدت تعميد ابنهما ويلفريد العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي أرسلا الدعوات لأقاربهما وأصدقائهما في اللحظة الأخيرة لحضور الحفل وسط لندن، مضيفة أنه حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه في حوالي الساعة 1.30 ظهرا، تم إخلاء الكنيسة ذات الطراز البيزنطي فجأة من الزوار، حيث قال الموظفون إنها ستغلق.

وبعد نصف ساعة دخلت سيارة ليموزين تحمل العروس إلى الساحة بالقرب من الباب الغربي الرئيسي، وكانت العروس سيموندس ترتدي فستانا أبيض طويلا.

وسار رئيس الوزراء وعروسه في ممر الكنيسة على أنغام الموسيقى الكلاسيكية وتبادلا قبلة بعد قراءة عهودهما.